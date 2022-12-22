كاهن الكنيسة السريانية يستقبل قيادات حزب الوفد للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، قيادات حزب الوفد، مندوبين عن المستشار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بغمرة.

أعضاء الوفد

وضم الوفد المستشار صفوت لطفي، مستشار ومساعد رئيس الحزب لشؤون المواطنة، والمستشار عماد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإدارة المحلية، والفي صموئيل، عضو اللجنة النوعية للمواطنة على مستوى الجمهورية، ومحمد صبحي، عضو اللجنة النوعية للمواطنة على مستوى الجمهورية، وخالد صابر، عضو اللجنة النوعية للمواطنة على مستوى الجمهورية، والمستشار كمال نجيب، عضو اللجنة النوعية للانتخابات بالحزب.

مقال الكنيسة السريانية بجريدة الوفد

ورحب الأب الربان فيليبس عيسى بالوفد رفيع المستوى، وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة العزيزة، وشكرهم على تخصيص مقالة أسبوعية ثابتة بجريدة الوفد للكنيسة السريانية، كما أثنى على التعاون المشترك بين الكنيسة والحزب.

من جانبه، أوصل المستشار صفوت لطفي -للأب الربان والكنيسة- تهنئة وتحيات المستشار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بعيد الميلاد المجيد.

مشروع مسار العائلة المقدسة

وقدم المستشار عماد إبراهيم، دعوة الحزب لمشاركة الكنيسة السريانية في مشروع مسار العائلة المقدسة بمصر، الذي يعمل عليه الحزب في الفترة الحالية.

ورحب الأب الربان بهذه الدعوة الكريمة، معتبرا أن تهنئتهم اليوم تعكس عمق روابط المحبة والتواصل بين الكنيسة والدولة.

جدير بالذكر، أنه من المقررأن يترأس الأب الربان فيلبس عيسي، قداس عيد الميلاد المجيد يوم السبت المقبل، في الثامنة مساء بالكنيسة السريانية بغمرة في القاهرة.