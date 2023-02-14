عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 105 آلاف مصاب

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأنّ عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، الأسبوع الماضي، وصل إلى 105 آلاف و505 مصابين.

نزوح أكثر من مليوني شخص بسبب زلزال تركيا

من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنّ أكثر من 2.2 مليون شخص نزحوا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، واصفًا إياه بـ«كارثة القرن»، مضيفا أنه سيجرى فتح جميع المدراس والجامعات في الولايات غير المتضررة بدءا من يوم 20 فبراير الجاري.

21 هزة ارتدادية تضرب تركيا اليوم

وكان زلزال عنيف بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، مخلفا عشرات آلاف القتلى والجرحى والمشردين، فضلا عن انهيار آلاف الأبنية في البلدين. كما ضربت 21 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و3.9 درجة على مقياس ريختر، مناطق وسط وشرق وغرب تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.