حزب الوفد يعيد تشكيل حكومة الظل وإحياء النادي السعدي

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إعادة تشكيل حكومة الظل الوفدية، مشيرا إلى أنه على كل من يرغب ولديه من الخبرة والمؤهلات التي تمكنه من ذلك أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص.

حزب الوفد

وقرر رئيس حزب الوفد، إعادة إحياء النادي السعدي مرة أخرى مع تنفيذ تقنية الفيديو كونفرانس للتواصل مع المقر الرئيسي في بولس حنا واللجان العامة، مشيرا الى إقامة حفل تكريم لذي الهمم بالحزب بمقر الحزب الرئيسي في بولس حنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم، السبت المقبل الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ندوة الوفد

وتعقد ندوة لشباب حزب الوفد ومجموعة من شباب كيان مصر يوم السبت المقبل أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.