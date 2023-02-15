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أ ش أ: رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل سعد الحريري لإحياء ذكرى رحيل والده

كتب:

أ ش أ
05:43 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، وذلك في مقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

سعد الحريري يصل لبنان

وكان الحريري قد وصل إلى لبنان قبل أيام للمشاركة في إحياء الذكرى الثامنة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والتي شارك فيها أمس آلاف المواطنين وعدد من النواب والوزراء السابقين.

سعد الحريري يعلق عمله السياسي

وعلى مدار الأيام الثلاث الماضية، التقى الحريري بعدد من السياسيين مؤكدا تمسكه بقرار تعليق عمله السياسي في البلاد وتعليق عمل تيار المستقبل الذي لم يخض الانتخابات النيابية في العام الماضي.

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