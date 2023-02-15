«عون» يعزي الحريري في ذكرى وفاة والده: «لبنان يحتاج إلى جميع أبنائه»

أجرى الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، العماد ميشال عون، اتصالا قبل قليل، مع رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، لتقديم العزاء له في الذكرى الـ 18 لاغتيال والده، رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري، وعدد من رفاقه، في تفجيرات هزت العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 14 فبراير 2005.

عون: الوطن يحتاج جميع أبنائه وطاقاته

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للرئيس عون، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الرئيس المنتهية ولايته دعا الحريري إلى العودة للبنان، قائلاً إن «الوطن يحتاج اليوم إلى جميع أبنائه وطاقاته»، في إشارة إلى حالة الفراغ الرئاسي، التي يعيشها لبنان، منذ انتهاء ولاية عون أواخر أكتوبر الماضي.

الحريري يحيي ذكرى اغتيال والده في صمت

وعاد سعد الحريري إلى بيروت مساء الأحد، لإحياء ذكرى اغتيال والده، بعد نحو عام من إقامته في الخارج، حيث توجه صباح أمس إلى ضريح رئيس الوزراء الراحل، وذكرت تقارير إعلامية أن «الحريري الابن»، رفض إلقاء كلمة أمام الآلاف من مؤيديه، الذين توافدوا على ضريح «الحريري الأب».

الحريري يرفض تحديد موعد عودته للحياة السياسية

وأفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة السابق كان حريصاً على إحياء ذكرى والده في صمت، دون مخاطبة مناصريه، حتى لا يضفي على المناسبة بعداً سياسياً يخرجها عن رمزيتها، بينما كان العديد من اللبنانيين يترقبون منه كلمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد تاريخ عودته للعمل السياسي.

لبنانيون يطالبون بعودة الحريري لإرساء التوازن المفقود

واعتبرت صحيفة «الشرق الأوسط»، في تقرير أوردته اليوم، أن الحضور الكثيف لأنصار الحريري يشكل رسالة بالغة الدلالة، تشير إلى أنه لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في الشارع اللبناني، والسني تحديداً، كما بدا من الهتافات، ومطالبته بالعودة إلى لبنان «لإرساء التوازن المفقود».