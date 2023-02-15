رئيس حكومة لبنان الأسبق ضيف برنامج «ثم ماذا حدث» الليلة على شاشة القاهرة الإخبارية

يستضيف برنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق.

استيراد أي كمية من مادة نترات الأمونيوم تقتضي موافقة مسبقة من مجلس الوزراء

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، خلال جزء من الحلقة عرضته «القاهرة الإخبارية»، إنَّ «استيراد أي كمية ولو صغيرة ولو كيلو جرام واحد، من مادة نترات الأمونيوم تقتضي موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وليس كل هذه الكمية التي انفجرت بالمرفأ، ومن العجيب أن التحقيق سلط على الأخطاء الإدارية وليس على من أتى بهذه الكمية».

الحوار ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها «القاهرة الإخبارية» مع عدد من الساسة اللبنانيين

ويأتي هذا الحوار ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها «القاهرة الإخبارية» مع عدد من الساسة اللبنانيين للحديث عن الأوضاع في البلاد، وبدأ بحوار مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.