محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلا رمضان» والماركت الدائم للمنطقة الشمالية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، معرض «أهلاً رمضان» 2023 بمدينة بلطيم، بجوار السوق، موجهاً بتوفير السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، بحضور اللواء محمد عمر فداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

كما كلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء و الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم افتتاح معارض «أهلاً رمضان»، بـ«فوه، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وسيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس، ودسوق، وكفر الشيخ»، فضلاً عن ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم وهايبر المنطقة الشمالية غرب المدينة، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد الماركت الدائم للمنطقة الشمالية العسكرية بمدينة بلطيم

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الماركت الدائم للمنطقة الشمالية العسكرية بجوار الموقف الشرقي بمدينة بلطيم، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تتراوح ما بين 20% لـ30%، مشيراً إلى أنه هناك تعاون كبير بين المنطقة الشمالية العسكرية والمحافظة، لفتح منافذ دائمة لتوفير كافة السلع الغذائية، واحتياجات المواطنين من «السلع، واللحوم الطازجة، والدواجن المثلجة، والفواكة، والأرز، والمكرونة، والدقيق»، بأسعار مخفضة، وتم وضع الأسعار على السلع، تتراوح ما بين 20 لـ30%، وسيتم فتح منافذ بمدن المحافظة تباعاً.

وأفاد المحافظ، أن المحافظة لديها هنجر للمنطقة الشمالية العسكرية غرب مدينة كفر الشيخ، وماركات تم افتتاحه بمدينة بلطيم، لافتاً أنه يتم أيضاً توفير السلع الغذائية، من خلال السيارات المتنقلة للمنطقة الشمالية العسكرية التي تجوب المدن والقرى، لطرحها للمواطنين، بأسعار مخفضة

واستمع محافظ كفر الشيخ لأهالي بلطيم الذين أشادوا بما يحتويه المعرض من السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.