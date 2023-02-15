وزير الرياضة يشكل لجنة لتقصي الحقائق في أسباب وفاة الملاكم رامز حسام

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة وفاة الملاكم رامز حسام في ختام بطولة الجمهورية للشباب بنادي السكة الحديد بمحافطة طنطا، والتواصل مع اتحاد الملاكمة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.

وفاة رامز حسام

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببالغ الحزن والأسى وفاة رامز حسام لاعب الملاكمة، متأثرا بتلقيه عدة ضربات في البطولة.

وزير الرياضة: أتقدم بخالص التعازي لأسرة رامز حسام

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه بمتابعة الحالة الصحية للاعب الملاكمة حيث تم على الفور نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وخضوعه لعملية جراحية تحت متابعة مستمرة من قيادات الوزارة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات واتخاذ الإجراءات الطبية الواجبة، وقد وافته المنية اليوم داخل المستشفى.