عاجل.. وفاة لاعب الملاكمة رامز حسام بالضربة القاضية داخل مستشفى طنطا

توفي لاعب الملاكمة رامز حسام، منذ قليل داخل مستشفى طنطا الجامعي، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي في المخ، أثناء المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة، التي أقيمت داخل نادي السكة الحديد بطنطا.

7 أيام بالعناية

وقال مصدر داخل مصدر مستشفى طنطا الجامعي لـ«الوطن»، إن الملاكم رامز حسام، لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل مستشفى طنطا الجامعي، بعد حجزه لمدة 7 أيام داخل العناية المركزة، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي في المخ، أثناء المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة التي أقيمت مؤخرًا داخل نادي السكة الحديد بطنطا.

استخراج تصريح الدفن

وأضاف المصدر أنه جاري الانتهاء من الإجراءات القانونية، واستخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لاستلام الجثمان ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة بالقاهرة.

وكان الملاكم رامز حسام أصيب مؤخراً بنزيف داخلي بالمخ، بلغ سنتيمتر ونصف، أثناء لعب المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة بنادي السكة الحديد بطنطا، بعد تلاقيه ضربة من خصمه، وتم نقله بواسطة والدته وشقيقها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم إجراء عملية جراحية في المخ، وندب طبيب أجنبي للاطمئنان على حالته الصحية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل داخل المستشفى.