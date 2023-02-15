ضبط 2830 كيلو أرز بمخزن مخالف بعزبة اللحم بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار الجهود المبذولة لمواجهة أي محاولة لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، وأيضًا التأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والاعلان عنها أمام المواطنين، وتابعت نتائج الحملات التي يتم تنفيذها بشكل دوري بالتعاون مع عدد من الجهات، وضبط المخالفات.

مخالفه بتخزين الأرز

وتلقت محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، تقريرا جاء حول ما أسفرت عنه الحملة المنفذة مؤخرًا والتى تم تكليف إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بها للتحقق من البلاغ الوارد بشأن وجود مخزن مخالف بعزبة اللحم بمركز دمياط يتم تخزين الأرز به بالمخالفة وقيام مخبز طباقى بمدينة دمياط بتخزين دقيق مدعم من الدولة.

وتبين خلال الحملة تخزين كمية 2830 كيلو من الأرز بهذا المخزن وكذلك 100 كيلو دقيق بالمخبز، حيث تم مصادرة تلك الكميات وتحرير المحاضر حيال تلك المخالفات.

تكثيف الحملات التموينية في دمياط

وشددت محافظ دمياط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق في جميع مراكز ومدن محافظة دمياط لضبط جميع المخالفات.