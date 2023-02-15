فؤاد السنيورة لـ قناة القاهرة الإخبارية: لبنان يعيش في منطقة «زلزال سياسي»

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن لبنان يعيش على منطقة زلزالية و«أعني بذلك الظروف الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة بسبب الوضع الفلسطيني».

لبنان والدول الأخرى

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «ما جرى أيضا بسبب الاجتياح الأمريكي للعراق، وما أدى بعد ذلك إلى سيطرة إيران على الوضع في العراق، وعلى سوريا، وكذلك أيضا على لبنان واليمن وهم يقولون إنهم لديهم السلطة في 4 دول عربية، وبالتالي هناك مواجهات تتم على الأرض اللبنانية، ويتأثر فيها لبنان مثلما تتأثر فيها دول أخرى أيضا».

على السياسي أن ينأى ببلده عن المشاكل

وتابع: «على أي رجل سياسي أن يأخذ هذا بعين الاعتبار وأن ينأى ببلده وأن يصبح في ممرات الأفيال، وأن يصمد بلده أمام تلك الأعاصير القادمة، وينبغي على أي بلد التلاؤم أمام التحولات الكبرى التي تحدث على مستوى العالم، ويقوم بالإصلاحات اللازمة ويعمل على ألا يضع على كاهل الدولة اللبنانية أشياء لا تستطيع أن تتحملها، وألا يخوض بلبنان معارك ضد محيطه».