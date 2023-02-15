وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية اليوم، مع وزير خارجية تشاد على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

الاطلاع على رؤية مصر

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحسب صفحة الخارجية على فيسبوك، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، كما أكد الوزير على دعم مصر لمسار التفاوض لتحقيق الاستقرار في ندجامينا، مشددا على استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم في تلك المرحلة إيمانا منها بمحورية الدور التشادي في المنطقة.

كما حرص الوزير، على اطلاع نظيره على رؤية مصر تجاه عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية، وتم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات السياسية والأمنية على مستوى القارة.

مناقشة قضايا الساحل والصحراء

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سبل تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء، لاسيما في ظل ما يمر به الإقليم من اضطرابات وتحديات أمنية، واتفاقا على استمرار التشاور والتنسيق في هذا الشأن.