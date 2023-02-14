أ ش أ: وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه اليوم الثلاثاء من مدينة دبي، إذ شارك في القمة العالمية للحكومات، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي ينعقد يومي غد وبعد غد على مستوى وزراء الخارجية، وتسبق أعماله انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

بيان صحفي للخارجية

وأوضح أبو زيد، في بيان، أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يناقش في دورته الجديدة عددا من الموضوعات والقضايا المهمة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن أهمها: تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الإفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

مشاركة وزير الخارجية في مجلس الاتحاد الإفريقي

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من وزراء الخارجية الأفارقة؛ للتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا القارة محل الاهتمام المشترك، كما يلتقي عددا من المسؤولين من خارج القارة الذين يحرصون على التواجد على هامش أعمال القمة الإفريقية.

عنوان قمة الاتحاد الإفريقي هذا العام

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن عددا من الضيوف سوف يشاركون بإلقاء بيانات خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي هذا العام مثل وزير خارجية أسبانيا خوسي بوينو، ووزير الدولة للشؤون الإفريقية الإماراتي شخبوط بن نهيان.

يشار إلى أن الدورة الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقي تعقد هذا العام تحت عنوان «تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية»، وتبدأ أعمالها 18 فبراير الجاري، وتستمر لمدة يومين.