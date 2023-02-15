الخارجية الأمريكية: قادرون على توصيل المساعدات لمناطق سيطرة الحكومة السورية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عزمها تقديم مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، بقيمة 135 مليون دولار، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين خلال الأسبوع الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 37 ألف شخص.

واشنطن حرصت منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال على تقديم العديد من المساعدات

وأكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن حرصت منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، على تقديم العديد من المساعدات الإغاثية العاجلة، عبر المنظمات الإنسانية غير الحكومية، في المناطق التي تخضع للمعارضة السورية.

أمريكا تمتلك القدرة على إيصال المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة السورية

وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إيصال المساعدات في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، من خلال منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية، بما يضمن وصول المساعدات الأمريكية لكل منكوبي الزلزال في عموم سوريا.

عمليات البحث والإنقاذ لا تزال تعثر على ناجين في البلدين

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال قائمة وتعثر على ناجين في البلدين، وهو ما يعني أن التعامل مع تداعيات هذه الأزمة لا يزال في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حاجة لمزيد من المساعدات، بما في ذلك مواد إغاثية وطبية وخيام وغيرها.