أ ش أ: الخارجية الأوكرانية تعلن مقتل 5 من مواطنيها في أعقاب زلزال تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية مقتل خمسة أوكرانيين من بينهم عائلة من مدينة زاباروجيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا.

مساعدة الأوكران في تركيا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو عبر موقع تواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفقا لما اوردته وكالة أنباء «يوكينفورم» الأوكرانية: «يواصل دبلوماسيونا مساعدة الأوكرانيين في جنوب تركيا وتتجه مجموعة ثانية من القناصل إلى منطقة الكارثة لتنسيق البحث عن المواطنين المفقودين وتقديم المساعدة للضحايا وضمان إجلاء الأوكرانيين إلى مناطق تركية أخرى وأوكرانيا».

وأضاف نيكولينكو، أنه تم العثور على إجمالي 136 مواطنا وتم إجلاء 37 شخصا، وتم إنقاذ عشرة أوكرانيين من تحت الأنقاض.

وأوضح أنه لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين ولا يزالون قيد البحث عنهم وتشارك وحدات خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في عملية الإنقاذ.

وأشار المتحدث إلى أنه «لسوء الحظ، لقي خمسة مواطنين أوكرانيين مصرعهم ، بمن فيهم أسرة من زاباروجيا في أعقاب الزلزال وتتخذ السفارة إجراءات للتحضير لإعادة جثث القتلى إلى أوكرانيا».

خطط إجلاء الأشخاص

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو إلى أن دبلوماسيين يخططون لإجلاء 22 مواطنا أوكرانيا من المنطقة الجنوبية المتضررة قريبا.

وتجاوز عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير، 37 ألفا حتى اليوم، كما فحص رجال الإنقاذ الأوكرانيون أكثر من 300 مبنى في تركيا بحثًا عن ناجين.