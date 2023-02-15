النائبة نورا علي: مطار شرم الشيخ الدولي أصبح وجهة حضارية حقيقية للسياحة

أجرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي.

وجاءت الجولة على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة من اليوم وعلى مدار 4 أيام قادمة لمدينة شرم الشيخ.

رفع كفاءة مطار شرم الشيخ الدولي

وتضمنت الجولة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار شرم الشيخ الدولي، وتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة.

واستمع وفد اللجنة إلى استعراض ياسر شاهين نائب مدير المطار عن معدلات الحركة الوافدة، والإجراءات الأمنية المتبعة.

تقليل مدة الانتظار

وأوضح نائب مدير المطار، أن الإجراءات الأمنية تجرى وفق المعايير العالمية، وأنه جرى مضاعفة الأجهزة لتقليل مدة الانتظار، وعمل بوابات خاصة لدخول الموظفين.

وأشادت النائبة نورا علي، بمستوى الأداء والتشغيل والطفرة التي تشهدها المطار، كونه أصبح يمثل وجهة حضارية حقيقية لـ السياحة المصرية.