مدبولي: تطوير مطار شرم الشيخ لاستيعاب 10 ملايين سائح سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، سيناقش تعامل العالم كله مع ظاهرة التغيرات المناخية، عبر التنمية الخضراء والمستدامة.

تطوير مطار شرم الشيخ

وأضاف مدبولي، في تصريحات له قبل قليل على هامش جولته في مدينة شرم الشيخ، أنّه تفقد التطوير الشامل في مطار شرم الشيخ الدولي، عبر إضافة صالة جديدة، ورفع كفاءة الصالة الأولى، ليصبح المطار قادرا على استقبال 10 ملايين سائح على مدار السنة، مؤكدا أنّ تقديرات الحكومة تشير إلى أنّ المدينة ستستوعب المزيد من السياح خلال الفترة المقبلة.

رفع كفاءة الممرات في المطارات

وأوضح أنّه اطمأن على أعمال التطوير، والخدمات التي يتلقاها الراكب منذ لحظة وصول الطائرة حتى لحظة خروجه من المطار، مشيرا لتوجيه الرئيس لوزارة النقل لرفع كفاءة الممرات في المطارات، ليعمل ممرين في نفس الوقت، مثل أي مطار عالمي، كما تطرق إلى مضاعفة الكونترات ليستطيع السائح الخروج للمطار بأفضل طرق للاستقبال وتقديم الخدمات.