يستوعب 10 ملايين سائح سنويا.. تفاصيل تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم السبت، إن مطار شرم الشيخ أصبح واحدا من أهم المطارات في العالم، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي زار الشهر الماضي المطار لتفقد أعمال توسعة وتطوير المطار قبل استضافة مصر لقمة المناخ.

وتابع أن رئيس الوزراء شكل لجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي للتفتيش على المطارات، وزارت اللجنة مطاري شرم الشيخ وطابا للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة، وقال إن مطار شرم الشيخ أصبح مجهزا لاستضافة هذا الحدث العالمي ويطبق كل الإجراءات الأمنية طبقا للاشتراطات العالمية.

يستوعب 10 ملايين راكب سنويا

وأكد اللواء خالد فودة، أن هناك أعمال توسعة وتطوير في مطار شرم الشيخ الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 10 ملايين سائح سنويا، موضحا أن أعمال التطوير التي تجري بالمطار تشمل تطوير مداخل ومخارج المطار وتوسعة صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب 2، إقامة مبنى لكبار الزوار، توسعة أماكن انتظار الركاب لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في حركة الركاب، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 10 ملايين سائح.

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تشمل أيضا تركيب منظومة جديدة للكشف على الحقائب باستخدام أشعة «C T» وتطوير منظومة السيور، وزياد عددها لتصل إلى ثمانية، ورفع كفاءة أماكن انتظار السيارات بمبنى 2، صيانة الممر الرئيسي، وتوسعة موقف الطائرات بإنشاء ترماك جديد بمساحة 96 ألف متر مربع يضم 29 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة واستعدادا لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى زيادة مواقف انتظار السيارات لتصل إلى 67 موقفا وتطوير بوابة الدخول لتسع أكبر عدد من السيارات.

جولة بالمطار

وقال محافظ جنوب سيناء إنه يقوم أسبوعيا بجولات داخل مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة أعمال التطوير التي تجري على أرض الواقع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي شركة المقاولون العرب التي تنفذ المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو مليار جنيه تقريبا.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير طبقا للوقت المحدد قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل بمشاركة نحو 30 ألف من مختلف جنسيات العالم.