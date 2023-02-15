محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الاستاد

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج لعام 1444هـ بمسجد الاستاد، بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة، واللواء سعيد عمارة، والسيد شمس الدين، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات.

أهم الدروس المستفادة من ليلة الإسراء والمعراج

وافتتح الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، فعالية الاحتفال عقب أداء شعائر صلاة المغرب، يليه تلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت فضيلة الشيخ قطب الطويل، القارىء بالإذاعة والتليفزيون، وألقى فضيلة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج، وأهم الدروس المستفادة منها، واختتم كلمته داعياً المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

محافظ كفر الشيخ يُقدم خالص التهنئة لأهالي المحافظة

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.