دار الإفتاء توضح حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج: لا مانع من التطوع

تناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج وهي الليلة التي حدثت فيها معجزة إلهية تسرية وتكريما لرسول الله ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

أما معجزة المعراج فتتعلق بعروج النبي إلى السماوات السبع العلى وصولا إلى سدرة المنتهى، وفي تلك الليلة المباركة رأى النبي من آيات ربه الكبرى وفرضت الصلوات الخمس على المسلمين، ولذلك يتساءل الكثيرون حول حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟

دار الإفتاء: لا مانع من صوم الإسراء والمعراج

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام الإسراء والمعراج في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه «لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع أي عبادة في شهر رجب أو أي وقت من العام إلا ما نص الشرع الشريف على منعه وفق الضوابط والأحكام الفقهية المُستقرة.