دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. «اللهم اسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي»

يحرص الكثير من المسلمين على الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، التي تحل في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وذلك كونها تحمل تذكيرًا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته، كما يكثر المسلمون من الأدعية في تلك الليلة دونًا عن باقي الأيام، التي تتعد ما بين أدعية الفرج والتمني وقضاء الحاجة.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

وحول دعاء ليلة الإسراء والمعراج المستحب، أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ الدعاء المستحب في تلك الليلة هو: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة لي بك».

دار الإفتاء توضح دعاء ليلة الإسراء والمعراج

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنّ دعاء ليلة الإسراء والمعراج، يشمل: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».