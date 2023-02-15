موعد ليلة الإسراء والمعراج.. استعد بالصلاة والإكثار من الدعاء

يتطلع المواطنون إلى معرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج، هذه الليلة المباركة، والتي ينتظرها المسلمون في الوطن العربي والعالم، والتي أسرى فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس على ظهر دابة تسمى البراق، ومعه سيدنا جبريل عليه السلام، بأمر من الله عز وجل، ومنها إلى السموات العلى، حيث يستعدون لها بالصلاة والإكثار من الدعاء.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وفي كل عام يتساءل المسلمون في جميع أنحاء العالم عن موعد ليلة الإسراء والمعراج بلهفة وشوق لهذه المناسبة والليلة الخاصة، وليحتفوا بها تبركا بقدسية هذه الليلة ونفحاتها العطرة.

ورجح العلماء أن موعد ليلة الإسراء والمعراج كان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وذلك في العام الثاني عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد ليلة الإسراء والمعراج هذا العام

أما موعد ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2023، فيتصادف بعد غروب جمعة السادس والعشرين من رجب 1444، والذي يوافق 17 فبراير 2023، وتستمر ليلة الإسراء والمعراج حتى فجر السبت السابع والعشرين من رجب، الموافق 18 فبراير.

ومع معرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج، يفضل أن يكون إحياء هذه الليلة الخاصة عن طريق قيام الليل، والإكثار من الأعمال الصالحة والدعاء.