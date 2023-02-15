وزيرا خارجية السعودية وتونس يبحثان هاتفيا أوجه العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار، أوجه العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي.

التعاون بين السعودية وتونس

وهنأ الأمير فيصل، عمار بمناسبة توليه مهام عمله وزيرا لخارجية تونس، كما استعرضا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية «واس».