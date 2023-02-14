السيسي لرئيسة وزراء تونس: مستعدون لنقل تجربتنا التنموية للأشقاء

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في دبي، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية، نجلاء بودن، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع البلدين، والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لجهود التنمية والإصلاح في تونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

وشهد اللقاء التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.