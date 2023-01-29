8 معلومات عن الجولة الثانية من انتخابات برلمان تونس قبل انطلاقها اليوم

تشهد تونس، اليوم الأحد، الجولة الثانية «الإعادة» من انتخابات مجلس نواب الشعب «البرلمان»، إذ دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، الإدارات المحلية، إلى التزام الحياد في لاقتراع.

وتفتح مراكز الاقتراع في تونس، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات البرلمان، في تمام الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي «09:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء «07:00 مساءا بتوقيت القاهرة»

262 مرشحا في الجولة الثانية من انتخابات برلمان تونس

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الانتخابات المستقلة في تونس فاروق بوعسكر، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن النتائج الرسمية للجوةل الثانية من اقتراع البرلمان.

ونرصد أهم المعلومات عن الجولة الثانية من انتخابات «البرلمان» التونسي، وفقا لما أعلنته «الهيئة المستقلة للانتخابات» قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها:

- تشمل الجولة الثانية من انتخابات البرلمان التونسي 131 دائرة من إجمالي 161 دائرة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

- 262 مرشحا في الجولة الثانية من انتخابات البرلمان التونسي.

34 سيدة من بين المرشحين في الجولة الثانية

- 228 رجلا و34 سيدة من بين المرشحين في الجولة الثانية من انتخابات البرلمان التونسي.

- عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالجولة الثانية من الاقتراع 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا.

- 5 ملايين و827 ألفا و949 ناخبا مسجلين آليا، و2 مليون و25 ألفا و498 مسجلين إراديا.

- عدم اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع.

- سيجري الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية من انتىخابات البرلمان التونسي في أول فبراير المقبل.

- الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من انتخابات البرلمان التونسي في 4 مارس المقبل.