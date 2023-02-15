فرقة شارموفرز تطرح أغنية «ديفا» من ألبوم «كرفان» «فيديو»

طرحت فرقة شارموفرز أغنية «ديفا» وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد «كرڤان»، الذي بدأت في طرح أغنياته مع انطلاق العام الجديد.

كليب ديفا لـ شارموفرز، من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته في إطار عرض استعراضي راقص، عبر عن معنى كلماته، التي تتحدث عن حالة غزل لفتاة خاصة، ومميزة تنتقي كل شيء في حياتها، وتهتم دائماً بأدق التفاصيل، فهي جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهي تمشي تلفت الانتباه، وتتجه إليها العيون.

صُناع أغنية ديفا

أغنية ديفا، كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره وعادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

كلمات أغنية ديفا

وتقول كلمات ديفا: «في حاجة غريبة أنك مش معايا.. دي مصيبة علاقة قديمة.. قلبي شايفك أنتي لسه جديدة.. شفتك ماشية على المارينا.. نفس الثقة والحلاوة لسة diva.. سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة.. روحها خفيفة بسdiva ..X6.. ضحكتها تدي على diva ..X6.. كنتي diva.. زمان.. ولسة diva حالًا».