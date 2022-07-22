أحمد بهاء عضو فرقة شارموفرز يتصدر التريند بعد عقد قرانه

تصدّر المطرب أحمد بهاء، عضو فرقة شارموفرز، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه خبر عقد قرانه وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم ومهنئين له.

ونشر المطرب أحمد بهاء، عضو فرقة شارموفرز، عددًا من الصور الخاصة به عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من حفل عقد قرانه، وبمجرد نشرها انهالت عليه المباركات.

أحمد بهاء عضو فرقة شارموفرز يتصدر التريند

واختار أحمد بهاء أن تكون احتفالية عقد قرانه عائلية تتميز بالبساطة، وكان نفس الأمر لإطلالته هو والعروس، حيث اختارت العروسة فستانًا أبيض ذا تصميم بسيط، واختار هو بدلة باللون الأسود.

آخر أعمال شارموفرز

يُذكر أن فرقة شارموفرز كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «سينجل» وهي من كلمات وألحان أحمد بهاء وتوزيع محمد العرقان وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج يوسف طايع.

وتقول كلمات الأغنية:

السلام عليكم..groovy مزيكتنا

x5 Random كان يوم طبيعي ماشي

عادي أنا ... جالي تليفون

قالو لي جالي شغلانة عدت قدامي وشفتها

نفضت لشغلي هاروحلها Random

كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا

جالي تليفون قالوا لي جالي شغلانة

عدت قدامي وشوفتها

نفضت لشغلي هاروحلها هاروحلها

كما أن فرقة شارموفرز كانت قد قدمت مؤخرًا أيضًا الأغنية الدعائية لفيلم عروستي، وهي من كلمات وألحان أحمد بهاء وتوزيع محمد العرقان، وتقول كلمات الأغنية:

إيه ده هوا انتى جيتي

ماكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني

إيه ده خلاص انتي my lady

و كل ما تيجي أيوه هاحبك من تاني

داخلة العروسة ماما رقعت زغروطة

خلاص سلموهالي في إيدي وكل حاجة مظبوطة