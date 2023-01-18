فرقة شارموفرز تطرح أغنية Je Suis Malade (فيديو)

طرحت فرقة شارموفرز أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم Je Suis Malade، حيث تُعد ثانى أغنيات ألبومها الجديد «كرڤان»، الذى بدأت في طرح أغنياته، مع انطلاق عام 2023 ويضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوي كل أغنية على قصة، يجرى طرحها على فترات.

جرى تحضير كليب Je Suis Malade، لـ شارموفرز، مع المخرج عمر دونجا منذ أسبوع، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التي تتحدث عن الحبيب والبلد في الغربة.

أغنية Je Suis Malade، من كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد، محمد العرقان، محمد الفارة، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

كلمات أغنية Je Suis Malade

تقول كلمات الأغنية: في بعدك je suis malade ونسيتيني اللي فات يا في بعدك je suis malade ونسيتيني اللي فات يا كنت فاكر الحب الأول مبيتكررش واللي قالوا أي حب تاني مابيقشعرش.. كنت فاكر الحب الأول مبيتكررش.. وقالوا أي حب تاني مابيقشعرش.. فين أيام ما كنت أشوفك وأقول الله اتفقنا على البعاد وقولنا cava».