فريق شارموفرز يحيي حفلا غنائيا في السعودية ضمن فعاليات «موسم جدة»

يحيي فريق شارموفرز، حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة، في الأسبوع المقبل، ويقدم الفريق عدد من أغنياته الشهيرة، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

حفل شارموفرز يوم 19 يونيو بموسم جدة

ونشر فريق شارموفرز، عبر حسابه على «إنستجرام»، بوستر دعائيًا لحفلتهم المرتقبة بالمملكة العربية السعودية، وعلق عليها بقولها: «جمهورنا في السعودية، مبسوطين إننا هنكون معاكوا وهنشارك في موسم جدة يوم الأحد 19 يونيو في مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي».

طقوس شارموفرز قبل الصعود إلى المسرح

ومن الطقوس التي يتبعها فريق شارموفرز، قبل صعودهم إلى خشبة المسرح وانطلاق حفلهم الغنائي، تجمعهم سويًا وقراءة سور الفاتحة بشكل جماعي، وارتفاع صيحاتهم الحماسية لتشجيع بعضهم البعض، والدخول فورًا إلى المسرح والاستحواذ على تصفيق الحضور وحماسهم وترديدهم الأغنيات بصحبتهم.

وكان فريق شارموفرز، قد حصل في 2019 على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية باعتبارهم أفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم.

كما رفض فريق شارموفرز في وقت سابق، إحياء حفل في الساحل الشمالي، بعد رفض المنظمين للحفل استقبال المحجبات واشتراطهم ارتداء التربون فقط، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الفتيات الراغبات في حضور الحفل، ودعمهن شارموفرز ورفضوا إحياء الحفل، لحن إنهاء هذه الأزمة، وبالفعل استجاب لهم المنظمون.