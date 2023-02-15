«واشنطن بوست»: أمريكا راقبت المنطاد الصيني منذ انطلاقه

كشفت تقارير صحفية أن الاستخبارات الأمريكية كانت على دراية بشأن تحرك المنطاد الصيني، منذ لحظة إطلاقه من قاعدة في جزيرة هينان، على مقربة من الساحل الجنوبي للصين، ولكن كانت حريصة على مراقبته عن بعد، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

قرار بإسقاط المنطاد الصيني

وكانت الولايات المتحدة ترصده إلى حين عبوره، ثم قامت باتخاذ قرار بإسقاطه، ووجهت اتهامات للصين بسبب دخول المنطاد المجال الجوي الأمريكي.

توجيه المنطاد إلى واشنطن

وطار المنطاد الصيني فوق جزر «أولويتان» التابعة لولاية ألاسكا، علي بعد آلاف الأميال من جزيرة جوام، ثم انحرف إلى أجواء كندا، نتيجة لمقابلته رياح شديدة يفترض أنها دفعته إلى الجنوب إلى أجواء الولايات المتحدة تحديدًا.

ولا يعرف مسؤولو المخابرات الأميركية، حتى الآن إذا كان ذلك الانحراف حصل على نحو تلقائي، أم إن الأمر كان مخططًا له بشكل مسبق.

وفي 4 من فبراير الجاري، قامت الولايات المتحدة بإسقاط المنطاد على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، وكان ذلك بعد أسبوع من عبوره أجواء ألاسكا.