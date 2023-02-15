إضراب عمال محطة طاقة كهرومائية في فرنسا احتجاجا على نظام التقاعد

دخل العاملون في محطة الطاقة الكهرومائية «جران ميزون» في مقاطعة «إيزار»، جنوب شرق فرنسا، وهي الأقوى في البلاد، في إضراب اليوم الأربعاء، ما أدى إلى عدم توفر الطاقة اللازمة لشبكة الكهرباء، وذلك عشية اليوم الخامس للتعبئة والاحتجاج ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المقرر غدا الخميس، حسبما ذكر قطاع الطاقة بالكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي».

تأثير الإضراب على قطاع الطاقة في البلاد

وقالت الكونفدرالية إن المحطة أصبحت في أيدي المضربين عن العمل، مشيرة أيضا إلى إضرابات أخرى في محطات توليد الطاقة الأخرى في المقاطعة.

وقال سكرتير الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة فابريس كودور إن هذا ليس تقليلا في الانتاج، ولكن هناك ميجاوات ستكون غير متوفرة لتوليد الكهرباء، بل غير متوفرة لأكبر محطة طاقة كهرومائية في فرنسا وهي «جران ميزون» والتي تعمل بقدرة 1800 ميجاوات.

وأشارت من جانبها شركة الكهرباء الوطنية في فرنسا، إلى أن عدم توفر الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإضراب العاملين يأتي في إطار الحركة المجتمعية التي تشهدها البلاد حاليا.

صعوبة توفير الطاقة في البلاد

ومن المتوقع أن يستمر عدم توفر الطاقة لمدة 24 ساعة على الأقل، في إطار تعبئة غدا، والتي تشهدها البلاد في سياق الاضرابات والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثار للجدل والذي دخل في نقاش برلماني منذ الاسبوع الماضي وسط أجواء شديدة التوتر.