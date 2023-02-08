يترقب محبو ومشجعي كرة القدم حول العالم، مشاهدة المباراة المهمة في بطولة كأس فرنسا، ويتطلعون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا المذاعة الليلة.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وينطلق لقاء الكلاسيكو اليوم، الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان ومارسيليا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا، وسط أمنيات وسعي لتحقيق الفوز والصعود للأدوار المتقدمة من البطولة.

ويذاع لقاء باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كلاسيكو فرنسي مترقب، في تمام الساعة 10:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل قناة beIN Sports HD 2 مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس فرنسا

تردد قناة Bein Sports Hd الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11054 – و 12604

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقى

يذكر أنّ نادي باريس سان جيرمان، أعلن إصابة نيمار دا سيلفا وسيرجيو راموس، وغيابهما عن التدريبات.