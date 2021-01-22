لينا شامامين: اللهجة المصرية كانت صعبة عليا في الغناء

قالت المطربة السورية لينا شاماميان، إن مشاركتها في مسلسل «إلا أنا» عرفت الجمهور بها ولم تتوقع هذا النجاح الكبير لكنها كانت تتمناه وكانت خائفة من رد فعل الجمهور لأنها اللهجة المصرية كانت صعبة عليها لكن حبها للأغنية جعلها تتقن اللهجة في وقت قصير.

شاماميان: سعيدة بوصول إحساس الأغنية إلى الجمهور

وأضافت شاماميان خلال استضافتها في برنامج «توب تريندج» المذاع على قناة TEN، أنها انبسطت من تعليقات الجمهور وكانت سعيدة بوصول إحساس أغنية تتر مسلسل «إلا أنا» إلى الجمهور وهي تستمتع إلى الأغنية أكثر من مرة حتى بعد مرور وقت كبير عليها.

الست العربية مظلومة وكذلك الراجل

وتابعت: «الست العربية مظلومة وكذلك الرجل العربي فالجميع واقع في الظلم من المجتمع وهناك نظلم نقوم به على أنفسنا تجعل حياتنا أصعب، أما عن موضوع الجواز فلم تقابل الشخص المناسب حتى الآن، وأهلي كانوا خائفين من عملي في الفن فحصلت على منحة في السوربون ولكن رفضتها من أجل دخول المعهد العالي الموسيقى وعاندت مع أسرتي وأرادت أن أحقق شيء مميز وكنت عاوزة أغني وواحد من أستاذتي في المعهد قال لأهلي إنهم امتلك شيء مميز وبالفعل ساعدني على عمل أغاني سنجل وطرحت عدة أغاني وأنا أدرس بالسنة الثانية في المعهد ومن بعدها أهلي أصبحوا أكثر داعمين لي».

محتاجين الحب عشان نحقق حاجة في حياتنا

وواصلت: «باخد رأي أهلي في الكلمات وأنا بحس أنا فخورين بي وبيجوا يحضروا حفلات وبيتعاونوا معايا في توفير مناخ مناسب لي وبيدعولي قبل الحفلات وده علمني أن الحب ده كلنا محتاجينه عشان نحقق حاجة في حياتنا».

مصر حياة مش بلد بس

واستطردت: «مصر هي حياة مش بلد دي روح مختلفة ومبحسش بالغربة فيها وبحس بدفا واحتضان وأنا زرت الجونة وشرم الشيخ والإسكندرية بس أنا بحب القاهرة أوي وكنت دايما أما أجي مصر اتبسط لأن العالم فيها مش بتنام زي سوريا، وأنا بحب الأغاني المصرية والمطربين ومنهم سيد درويش ومحمد عبد الوهاب ومحمد منير اللي بحب إحساسه اللي بيطول لقلبي على طول».