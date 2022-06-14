كارمن سليمان تعيد اللهجة المصرية على Disney

أطلقت شركة ديزني منذ عدة أيام منصة ديزني بلس، وطرحت كل أعمالها الكلاسيكية والجديدة على السواء، وأعادوا اللهجة المصرية لدوبلاج هذه الأعمال بعد فترة انقطاع كبيرة، وشاركتهم فيها فيها الفنانة المصرية كارمن سليمان.

وتشارك الفنانة المصرية كارمن سليمان بتقديم أغنيات فيلم الرسوم المتحركة «موانا» باللهجة المصرية لشخصية موانا، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها كارمن سليمان مع شركة ديزني.

كارمن سليمان تنشر مقطعا من الأغنية

ونشرت كارمن سليمان مقطعا من الأغنية على صفحتها الرسمية عبر إنستجرام وعبرت عن سعادتها بهذه المشاركة، قائلة: «فيلم موانا بقى باللهجة المصرية على ديزني +، مبسوطة قوي تقدروا تسمعوا الأغاني بصوتي باللهجة المصرية والعربية على منصة ديزني +».

وقدمت كارمن أيضا الصوت الغنائي لأغاني فيلم Rocket to the moon أولإنتاجات Netflix الكرتونية، ولاقت هذه التجربة نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.

وتم تكريم كارمن سليمان كأفضل مطربة شابة في مصر والشرق الأوسط في مهرجان Mema Awards.

آخر أعمال كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، أغنية سينجل باللهجة الخليجية، وتحمل عنوان خيره، من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد، وتوزيع ومكس وماستر محمد عصمت وتسجيل صوت ماهر صلاح، وسبقها عمل باللهجة المغربية ديو مع الفنان المغربي زهير بهاوى، تحت عنوان حبك أنت، وحقت نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.