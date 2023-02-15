مصرع عريس وإصابة زوجته داخل قاعة أفراح بقنا.. «الكوشة وقعت بهما»

لقي عريس مصرعه فيما وأصيبت زوجته داخل قاعة أفراح، بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، بعد سقوط الكوشة بهما.

وفاة عريس قنا

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد ورود بلاغ مصرع عريس وإصابة زوجته داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع محمد حسني، في العشرينيات من عمره، وإصابة زوجته، مقيمان بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، إثر سقوط الكوشة بهما عقب دخولهما قاعة الفرح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وتم نقل الجثة والمثابرة إلى مستشفى قنا العام بواسطة سيارتي إسعاف

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.