تشييع جثمان عريس قنا.. انفجرت فيه أسطوانة بوتاجاز بعد زفافه بـ4 ساعات

سيطرت حالة من الحزن الشديد بمركز نقادة، بعد وفاة شاب بمستشفى قنا الحامعي، متأثرًا بإصابته في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقته بعد ساعات من حفل زفافه.

وودع الآلاف من أبناء القرية ومركز نقادة، صباح اليوم، جثمان «العريس» في موكب جنائزي كبير امتد لمسافات طويلة، لدفنه بمقابر العائلة، وهم في حالة حزن شديد.

تفاصيل واقعة وفاة عريس بعد فرحه في قنا

وأوضح محمد كامل، أحد أهالي القرية، تفاصيل الواقعة قائلاً إنه بعد انتهاء مراسم حفل زفاف الشاب أحمد عبد الباقي، وذهابه إلي شقته الزوجية بمنزل العائلة بـ4 ساعات، وفي أثناء تواجده بالمطبخ انفجرت أسطوانة البوتاجاز الذي كان يتم إعداد طعام عليه، ليصاب وينقل علي أثرها إلى المستشفى ليظل 6 أيام ويلقى ربه نتيجة الحادثة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بانفجار أسطوانة غاز

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز في شقة أحد المواطنين وهو شاب متزوج منذ أيام، وأسفر الحادث عن إصابته بحروق خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.