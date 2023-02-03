نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة قنا برقم الجلوس
كتب:
رجب آدم
04:29 م | الجمعة 03 فبراير 2023
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في قنا
أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة قنا برقم الجلوس، التي يتم إعلانها بعد تصديق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عليها، حيث تعكف مديرية التربية والتعليم في قنا على الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لدرجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2023، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح للجميع المواد الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، ويترقب الطلاب وأولياء أمورهم للاطمئنان على النتيجة، التي سوف تكون عن طريق رقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا برقم الجلوس
وقالت مديرية التربية والتعليم، في بيان صحفي، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا برقم الجلوس يتم إتاحتها من خلال موقع بوابة قنا الإلكترونية بواسطة رقم الجلوس من هنا، أو عن طريق المدارس الملتحق بها الطلاب في كل الإدارات التعليمية.
طريق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا برقم الجلوس
ويحصل الطالب في الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة قنا من خلال الخطوات الآتية:-
البحث عن موقع بوابة محافظة قنا الإلكترونية على موقع البحث جوجل.
-اضغط على الموقع الذي سوف يفتح له الصفحة الرئيسية وبها عدة أيقونات.
-يضغط الطالب على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا.
-يضع رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي خاض به امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 ، ثم يضغط على النتيجة.
-يظهر للطالب نتيجة المواد التي خاض بها الامتحانات موضوع بداخلها درجة المواد، ثم بعد ذلك يضغط على برنت وطباعة النتيجة.
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