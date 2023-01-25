العثور على جثة سيدة عجوز بها طلقات نارية في محافظة قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، على جثة سيدة بها طلق ناري بقرية كوم جابر، التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالعثور على جثة مسنة في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة سيدة مسنة بها طلق ناري، في قرية كوم جابر مركز أبو تشت.

جثة مسنة في أبوتشت

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومعها سيارة إسعاف قنا، تبين العثور على جثة، انشراح رياض بهجات حسين، 70 عامًا، بها طلق ناري في ظروف غامضة بقرية كوم جابر مركز أبو تشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة جثة المسنة، لضبط المتهم في الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاستكمال التحقيقات، التي كلفت مباحث مركز أبوتشت، لكشف غموض الجريمة.