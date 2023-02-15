صحفيو «الوطن» يقيمون ممرا شرفيا للزميل جاسر أحمد صاحب صورة الكلاب الأعلى انتشارا على مواقع التواصل

في تقليد هو الأول من نوعه بالمؤسسات الصحفية المصرية، نظم صحفيو «الوطن» ممرا شرفيا لتكريم الزميل المصور جاسر أحمد، صاحب صورة الكلاب الصغيرة التي تحتضن شقيقها الميت، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوق الحيوان، بمجرد نشرها على منصات «الوطن» خلال الساعات الماضية.

واصطف الزملاء الصحفيين وأعضاء وقيادات مجلس التحرير، لتهنئة الزميل، على القصة المصورة للكلاب التي انفرد بها، خلال تغطية أحداث الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، والتي التقطتها عينه البديعة في أحد الشوارع الجانبية.

وحرص جميع الزملاء الصحفيين بـ«الوطن» وعلى رأسهم الزميل أحمد الخطيب رئيس التحرير، على تهنئة الزميل جاسر أحمد والاحتفاء به، كتعبير عن الشكر والامتنان على إخلاصه وتميزه في عمله.

كلاب صغيرة تُعانق شقيقها الميت في ختام مولد السيدة زينب

وكان الزميل جاسر أحمد التقط صورة جراء صغيرة، متجمعة في دائرة حول جرو آخر ينام في سلام، بعد وفاته أسفل كاوتش سيارة، لكن أبى إخوته أن يتركوه فتجمعوا حوله ليدفئوه بحرارة أجسادهم وكأنهم يأملون في نجاته أو أن تدب فيه الروح مرة أخرى.