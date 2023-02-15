قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن»: «مشروعات الطرق.. نقلة كبرى للتجارة والنقل»

عرضت قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتطوير مشروعات الطرق، بعنوان «مشروعات الطرق.. نقلة كبرى للتجارة والنقل».

قطاع النقل في مصر لا يمثل الطرق فقط

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن قطاع النقل في مصر لا يمثل الطرق فقط بل يشمل أيضًا المواني بمختلف أنواعها سواء الصيد أو التعدين أو البترول فضلًا عن المواني التجارية مثل الإسكندرية والسويس ودمياط، إذ أن مصر تمتلك أكثر من 45 ميناء.

وبالنسبة لقطاع السكة الحديد، أضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن هناك 9500 كيلو متر، و705 محطات، و60 محطة كبرى، و20 محطة محافظات، كما أن السكك الحديدية تضم 86 ألف عامل إلى جانب 42 ألف مهندس.

خسائر مصر السنوية من النقل

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن خسائر مصر السنوية من النقل غير المتطور تبلغ 428 مليار جنيه، وذلك وفقًا لدراسة بعام 2016 تعود للمهندس إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق، موضحًا أن الخسائر المباشرة من النقل تتمثل في استغراق المواطنين ربع وقتهم في المواصلات، عدد ساعات العمل المهدرة، الطاقة المهدرة من البنزين وخلافه، علاوة على الحوادث، كما أنها تبلغ 175 مليار جنيه.