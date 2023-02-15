تقرأ غدا في عدد الوطن.. مصر رئيسا لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية حتى 2025

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.. وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر رئيسا لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية حتى 2025

السيسي: الأزمة الاقتصادية الدولية تقوض جهود التنمية فى قارتنا.. وإيجاد موارد تمويلية جديدة وحل أزمة الديون المتراكمة ضرورة لاستعادة التعافى

الحكومة: انتقال 14 وزارة وجهة إلى العاصمة الإدارية أول مارس.. وتخصيص حافز للموظفين

توقيع 3 اتفاقيات لإنتاج السيارات.. و«مدبولى»: لدينا المقومات لتوطين وتعميق الصناعة

مراسم الزواج على الطريقة «القديمة»

«جواز بقرار فرعوني»

الدبلة «حلقة البعث» تعنى الخلود.. والمهر يدرج فى عقد الزواج.. وأدوات الزينة تدوَّن فى «القايمة»

20 بندا لحفظ الحقوق.. و16 شاهداً لإتمام الزواج.. وراتب شهرى لإدارة المنزل

المصرى القديم كان يفضل الزواج المبكر وسيدة واحدة تكفى

«مؤامرة الحريم» أشهر الخلافات الزوجية والخيانة والغيرة أسباب الطلاق

شركات البترول والطاقة الأجنبية تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر

«الملا»: خفض الانبعاثات من المجالات المهمة ويدخل ضمن أولويات العمل البترولى

فى ذكرى رحيله السابعة

«هيكل».. حضور بلا استئذان

أصدقاؤه يروون حكايات فى حضرته: سيرته لن تنقطع.. وتنظيمه صارم للوقت

جيرانه فى «برقاش»: «ودود ومجامل وياما ساعدنا.. وكان حريص إنه يسمعنا»

يوسف القعيد: تجربة ملهمة ونموذج لتقديس العمل.. و«ناصر» كان الأقرب إليه

قيادات شباب «التجمع» فى ندوة «الوطن»:

دورنا الثقافى لا يقل عن السياسى لمواجهة التطرف

الحزب منح أهمية كبرى للشباب والمرأة من أجل تنوير المجتمع وتطويره لدينا رؤية اقتصادية خاصة بتحفيز الصناعات المحلية وتنشيط المسئولية المجتمعية

الصفحة الثانية

«التنمية المحلية»: انتهاء المخططات التفصيلية لـ82 قرية و18 مدينة بتكلفة 50 مليون جنيه

«التموين»: نستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سكر من البنجر هذا العام

«آمنة»: تسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنظم أعمال البناء وتقضى على العشوائيات

«التعليم العالى»: إعادة هيكلة التخصصات الدراسية داخل الجامعات

«عبدالغفار»: إطلاق دبلومات فى إبرام العقود مع الشركات الأجنبية وأسس التفاوض

«المالية»: تعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية لرفع كفاءة الإنفاق العام

حلول جذرية للسَّحب الجائر للمياه الجوفية بـ«سيوة»

«التضامن»: اختيار36 أُماً مثالية لتكريمهن فى احتفالية 2023

«الرى»: أعمال التطوير تمثل نموذجاً للتعاون بين الدولة والأهالى

«عيسى» يتابع مستجدات أعمال المتحف الكبير

«شيرين»: نعمل على ترجمة القرآن بلغة الإشارة

«أبطال الأمل» و«النور فى القلوب» مبادرتان فى «الشرقية» للتواصل مع ذوى الهمم

الصفحة الثالثة

الحكومة تحذّر من المحتالين على الـ«30 ألف معلم»: التقديم إلكترونى.. و«التعليم»: دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

مباحثات «مصرية - إماراتية» بـ«قمة دبى» لتعزيز التعاون

«المشاط»: حريصون على توطيد العلاقات فى مجالات التنمية

41 ألف قتيل و7400 مصاب ضحايا زلزال سوريا وتركيا

«الوطنى السورى» يرصد 41 هزة أرضية خلال 24 ساعة

تشغيل 21 منشأة طبية تجريبياً ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية

وزير الصحة: 4942 منشأة رعاية أولية تستهدفها المبادرة على مدار عامين

ذوو الهمم يشاركون «الهلال الأحمر» فى تعبئة المساعدات لمتضررى زلزال سوريا

منتدى الأعمال الأورومتوسطى: شركات أوروبية بصدد نقل إنتاجها لدول من بينها مصر

المتطوعون تبرعوا بمبالغ مالية ويعملون على توفير المساعدات المطلوبة لدعم الفرق الطبية والمتضررين بالمناطق المنكوبة

«التحالف الوطنى» يطلق معرضاً خيرياً للملابس وقافلة طبية بجامعة القاهرة

توفير 15 ألف قطعة ملابس للأكثر احتياجاً بأسعار رمزية

قناة السويس تشهد عبور 93 سفينة بإجمالى حمولات صافية 4.4 مليون طن

طبيب بالدقهلية يدشن مبادرة لعلاج غير القادرين: «التحاليل والكشف مجاناً»

«السعيد»: هدفى إعانة المرضى على تجاوز الألم

الصفحة الرابعة

قيادات شباب «التجمع» فى ندوة «الوطن»: دورنا الثقافى لا يقل عن السياسى لمواجهة التطرف

الحزب منح أهمية كبرى للمرأة لدورها فى تنوير المجتمع ويؤمن بتنمية مهارات الشباب واكتشاف قدراتهم

8 مطالب لـ«التجمع» ضمن الحوار الوطنى

النائب علاء عصام: شباب حزب التجمع «تنويرى».. ودورهم اجتماعى ووظيفى وثقافى لخدمة قضايا المجتمع

أعدنا تطوير قصر ثقافة البدرشين وأنشأنا مؤسسة محيى الدين الثقافية لرفع وعى المواطنين

«منة»: الحزب حرص على توعية المرأة المصرية البسيطة والارتقاء بمستواها الفكرى والثقافى

تغطيات إعلامية مستمرة لتثقيفها ورفع مستوى وعيها وتوصيل الرسالة لنطاق أوسع

أمينة اللجنة الفنية:

تجربة المسرح المدرسى التى أطلقتها «الشركة المتحدة» لاكتشاف المواهب رائدة

النهوض بالفن والفكر والثقافة لدى المواطنين يستدعى تطوير منظومة التعليم

أمين العمل الجماهيرى:

الحزب يمتلك رؤية اقتصادية خاصة بتحفيز الصناعات المحلية وتنشيط المسئولية المجتمعية

رؤيتنا تتمثل فى وجودنا وانتمائنا للطبقتين المتوسطة والفقيرة

أمين الإعلام:

«تفعيل اللائحة الطلابية» على رأس الأطروحات المقدَّمة خلال الجلسات النقاشية لـ«الحوار الوطنى»

الجامعة دورها أساسى فى ترسيخ أهمية المشاركة بالعمل الجماعى والحياة السياسية فى عقول الشباب

الصفحة الخامسة

«هيكل».. حضور بلا استئذان

70 عاماً فى العمل الصحفى

أصدقاؤه يروون حكاياتهم فى حضرته: صنع أسطورته بنفسه

«السناوى»: سيرته حاضرة.. و«فهمى»: تنظيمه الصارم لوقته جعله منتجاً بشكل هائل.. و«عبدالحفيظ»: كان من أهم صحفيى العالم خلال القرن الماضى

جيرانه فى «برقاش»: ودود ومجامل وياما ساعدنا.. وافتقدناه بشدة بعد رحيله

«جبريل»: «دخّل الكهربا لبيتى.. وكان حريص إنه يقعد معانا يسمعنا».. و«عادل»: صاحب مكانة كبيرة وكان متواضعاً مع الجميع.. و«عمرو»: كان جاراً هادئاً

الكاتب والروائى: عالم الصحافة ينقصه الكثير بدونه.. ولا يمكننى وصف حسرتى على رحيله

يوسف القعيد: تجربة صحفية وثقافية وإنسانية «ملهمة ونادرة».. ونموذج لتقديس العمل

هيكل الإنسان

الصفحة السادسة

«الوطن» تستعرض مراسم الزواج على الطريقة «القديمة»

«جواز» بقرار فرعونى

الشبكة والمهر

الاختيار فى نطاق الأهل والمعارف والجيران.. و«الطبقية» مرفوضة

«الدبلة» من الذهب والفضة.. وتنقل إلى اليد اليسرى بعد الزواج

الزوج مطالَب بتقديم هدية مالية لزوجته لدوام المحبة والإخلاص

المصرى القديم كان يفضّل الزواج المبكر ويعتبره التزاماً أبدياً مقدساً

مراسم الزفاف: «باروكة وساونا وبخار» لجمال العروس.. و«بوفيه» بما لذّ وطاب

الصفحة السابعة

عقد الزواج و«القايمة»

20 بنداً لحفظ الحقوق.. و16 شاهداً لإتمام الزواج

وصــــايا

جهاز العروس

من «إيزيس وأوزوريس» إلى «الجميلة والقزم» الحب وحده يكفى

الأثاث والزينة والمجوهرات على العريس.. ومرتب شهرى للزوجة

د. عماد مهدى: الطلاق فى مصر القديمة بسبب الخيانة والغيرة.. وحضانة الأطفال للزوجة

خبير أثرى: «مؤامرة الحريم» من أشهر الخلافات الزوجية.. والحقوق تحفظها «المحكمة»

الإضرار بالزوجة كان مكروهاً.. وفى حالة تعرّضها للأذى كان يحق لها تقديم شكوى ضد الزوج.. وفى حالة وجود أبيها كان له الحق فى التصرف لحماية ابنته

«المؤخر»

الصفحة الثامنة

العودة المحلية

خـطــة العبور

تحذير شديد اللهجة للاعبى الزمالك من قوة المريخ وتجديد عقد «جعفر» فى الصورة بمبلغ مالى كبير

الخــروج مـن الدوامــة

مفاضلة بين البرتغال وإسبانيا والنمسا للجنة الحكام.. وأزمة «نور الدين» تشعل «الجبلاية»

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مهمة ورحلة أولى لـ«قندوسى» مع الأهلى فى السودان.. وصفحة جديدة مع «شادى وسافيو»

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«فيفا» يجنى ثمار مونديالى قطر والمغرب.. وتعديلات فى «نسخة 2025»