الآثار: تشكيل لجان لمتابعة حالة المواقع الأثرية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، في بيان لها منذ قليل، تشكيل لجان لمتابعة حالة المواقع الأثرية عقب النوات الشتوية، ومتابعة مشروعات الصيانة والترميم والتطوير الجاري بالمناطق الأثرية، والوقوف على نسب الإنجاز وتذليل كل المعوقات.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

تفقد آثار الإسكندرية

وتفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، عددًا من المواقع الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية، يرافقة عبد الحي شحاتة مدير عام إدارة الترميم الدقيق لآثار ومتاحف الإسكندرية ومطروح، ومحمد فوزي مدير عام آثار وسط الإسكندرية، والمهندس محمد فوزي المشرف على إدارة الحدائق والتجميل للآثار والمتاحف، وكريم عودة مدير غرب الإسكندرية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي.

الآثار الإسلامية

كما تفقد مسجد تربانة الأثري بشارع فرنسا، وأعمال الصيانة بقلعة قايتباي، ومشروع إنشاء سور الحماية لطابية النحاسين، وذلك بحضور تامر زكي المشرف الأثري على المشروع، وتم تفقد مبنى المتحف اليوناني الروماني المسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية، وصهريج ابن النبية الأثري

وأكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، في وقت سابق، رفع كفاءة الموقع حول صهريج ابن بطوطة الأثري الكائن بشارع الكوبري القديم بنطاق حي الجمرك، بالتنسيق مع اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، وذلك حرصًا على إظهار محيط المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.