حزب التجمع يطلق مبادرة «الكنز في الرحلة» لزيارة المواقع الأثرية والثقافية

أطلقت أمانة شباب حزب «التجمع» بالغربية مبادرة تثقيفية تحت عنوان «الكنز في الرحلة»، وجرى تنظيم رحلة لزيارة 3 مواقع أثرية وثقافية وهي «مجمع الأديان، متحف الحضارة المصرية، ومعرض القاهرة للكتاب».

مبادرة «الكنز في الرحلة»

وقال عمر وردة أمين شباب حزب التجمع بالغربية، إن رحلات الهوية المصرية فكرة نفذتها أمانة المحلة الكبرى من أجل ربط الشباب سواء أعضاء الحزب أو من خارج الحزب، بالتاريخ المصري.

وأضاف في بيان: «في كل مرة تنظم الأمانة رحلة لمكان مختلف، لكن زي ما بيقولوا الكنز في الرحلة».

تفاصيل مبادرة حزب التجمع

وتابع: «طوال الرحلة نشرح للمشتركين فيها الآثار والمعالم التي يشاهدوها، حتى يكونوا على علم بتاريخها وأهميتها».

وقال مصطفى الطوبجي القيادي بحزب التجمع، إن أسلوب الشرح يكون عن طريق قص الحواديت الشيقة التي تجذب الشباب، كما أن الرحلات تخصص بسعر التكلفة لكل شباب المحلة».