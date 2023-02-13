زاهي حواس: أسعى لتعديل قانون الآثار البريطاني لاستعادة حجر رشيد

قال الدكتو رزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إنه يجب تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية، لأنه يمنع عودة أو استرجاع أي قطعة أثرية إلى موطنها الأصلي، لافتًا إلى أنه يسعي لاستعاده حجر رشيد قانونيًا من خلال إجراء مباحثات مع المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني عبر تعديل القانون البريطاني الخاص بالآثار.

تعديل القانون البريطاني

وأضاف عالم المصريات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استكمالًا لحملته الشعبية لاستعاده حجر رشيد أعد وثيقة لتوقيع المصرين الحاملين للجنسية البريطانية أو المقيمين ببريطانيا، بالتوقيع على هذه الوثيقة للوصول إلى 100 ألف توقيع على الأقل حتى يتم مناقشة تعديل القانون، وحتة الآن تم جمع 200 توقيع على هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أنه إذا تم الوصول إلى العدد المحدد ستقدم الوثيقة لمجلس العموم ليتخذ قرار التعديل.

الوصول إلى مليون توقيع

وتابع «حواس» أنّ حملة حجر رشيد والقبة السماوية وصلت إلى حوالي 200 ألف توقيع، ومعظم التوقيعات من خارج مصر وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا إلى أنه يسعي للوصول إلى مليون توقيع بجانب الـ 100 ألف توقيع من المصريين بالخارج، ما سيضمن استرداد حجر رشيد والقبة السماوية كي يتم عرضهما بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، بالإضافة إلى كونهما حقًا من حقوق المصريين، فهما رمزان من رموز حضارتهم العريقة.