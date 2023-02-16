نمر يقتل جد وحفيدته بالهند خلال 12 ساعة.. ويتسبب في وفاة شخص من الصدمة

في واقعة مأساوية بالهند راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب آخر، تسبب أحد نمور البنغفال في قتل رجل وحفيدته في هجمات منفصلة في غضون 12 ساعة.

وقتلت الضحية الأولى التي تدعي «شيثان» وتبلغ من العمر 12 عامًا، في هجوم نمر مساء يوم 12 فبراير، في أثناء حصاد البن بمزرعة Nagarahole الوطنية المجاورة لغابة في كارناتاكا بجنوب الهند، وبعد مرور ساعات قليلة تعرض جد الطفلة المدعو «راجو» البالغ من العمر 75 عامًا لهجوم آخر في الحديقة نفسها.

تفاصيل مقتل 3 أشخاص في هجمات لنمر البنغال

وكان «راجو» يحضر جنازة حفيدته، وخرج من المنزل لقضاء حاجته، فهجامه النمر وأمسكه من رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى إثر هذه الصدمة توفى فرد آخر من العائلة يدعى «جاياما»، البالغ من العمر 56 عامًا، متأثرًا بسماعه بالوفيات، حسبما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية، نقلا عن صحيفة «هندوستان» تايمز.

ويعتقد أن الجد وحفيدته قتلهما نفس النمر؛ إذ وقعت كلتا الحادثتين على بعد 500 متر من بعضهما البعض ،وحوالي كيلومتر واحد من محمية Nagarhole للحياة البرية، وفضلا عن ذلك أصيب والد الطفلة المتوفاه خلال الهجوم الأول ويخضع الآن للعلاج بالمستشفى.

القبض على النمر الشرس لتفادي خطورته

وبدأت عملية القبض على النمر الشرس لتفادي خطورته بالمنطقة، ويعتقد السكان أن النمر المتسبب في تلك الحوادث تقدم في العمر وغير قادر على اصطياد الحيوانات وهو ما دفعه لاصطياد البشر، ومن الوارد أيضًا أن يكون أصيب خلال محاولة الضحايا صد هجماته قبل قتلهما، خاصة أنه لا يوجد خيار آخر سوى قتل النمر بعد أن انقلب على البشر للحصول على الطعام.

من جهته، قال بي إن مورثي، مسؤول الحفاظ على الغابات في دائرة كوداجو، إن ما يقرب من 250 من أفراد الغابات تعاونوا لتعقب النمر الذي يأكل الإنسان، وجرى استخدام 30 كاميرة لتتبعه بالمنطقة بالإضافة إلى 3 أقفاص و5 أفيال للقبض على النمر البنغالي، وفي اليوم التالي للحوادث في 14 من فبراير، جرى تتبع النمر في مزرعة البن ورصده بالقرب من بوابة Nanachi في حديقة Nagarhole الوطنية، وأفادوا بأن النمر الآكل للإنسان يبلغ 13 عامًا، ويعد هذا هو الهجوم السابع للقطط الكبيرة «النمور والفهود» في المنطقة منذ أكتوبر 2021.