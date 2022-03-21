رئيس الوزراء عن ارتفاع الأسعار: نمر بأزمة أشد من جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أزمة روسيا وأكرانيا، أضافت ضغوطا تضخمية هائلة على العالم كله، موضحًا: «بقينا نسمع عن أرقام تضخم في العالم، محدش سمعها من عشرات السنين».

هذه الأزمة أشد كثيرا من كورونا

أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي: «عاوز أصارح المواطنين، بأن هذه الأزمة أشد كثيرا من أزمة كورونا، اللي حصل إن عدد كبير من الدول توجهت للإغلاق التام، وهو ما تسبب في نقص الطلب على السلع والمنتجات، وانخفضت أسعارها، مثل الوقود والسلع الاستراتيجية، التي انخفضت إلى أقل معدلاتها في العالم كله، وهو ما سمح لنا بتوفير جزء من الموارد، التي كانت مخصصة لها في خلق فرص عمل لشبابنا، وكانت مصر من الدول القليلة التي وفرت فرص عمل كبيرة، وحققت نمو اقتصادي موجب».

تأمين أكبر قدر من السلع

وتابع: «لكن في الأزمة الحالية، ما حدث كان عكس أزمة كورونا تماما، زادت الأسعار بشكل غير مسبوق، خاصة الوقود والسلع الغذائية الكبيرة بطفرات وأرقام كبيرة، وهو ما سب ضغطا هائلا على مواردنا، لأننا مضطرون إلى تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع».