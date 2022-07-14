مستشار الرئيس: نمر بموجة جديدة من كورونا.. و90% من الأعراض بسيطة جدا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ هناك موجة جديدة من إصابات كورونا يشهدها العالم كله، إذ إنّ الفيروس لم ينتهِ، وما زال موجودا كوباء عالمي، موضحًا: «هناك تزايد في إصابات كورونا منذ 10 أيام، ما يعني أنّنا أمام موجة جديدة».

أعراض كورونا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ أعراض كورونا في الفترة الحالية تشبه أعراضا كثيرة مثل البرد، وهذه هي ميزة إصابات الجهاز التنفسي الفيروسية، لافتا إلى أنّ هناك متحور بسيط من متحورات أوميكرون، لكن الغالبية العظمى بين 85% و90% أعراضه بسيطة جدا وتشبه البرد، ولا تؤثر كثيرا على الجهاز التنفسي السفلي «الرئتين» وتركز على الجهاز التنفسي العلوي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية: «بنسبة 90% الأعراض تكمن في التهاب الزور وبعض الالتهاب في الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة، لكن الأعراض البسيطة مزعجة أيضا، وقد يشكو المريض منها 5 أيام».

إصابات أسرية

وأكد تاج الدين، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل زيادة تزايد أعداد الإصابات في الفترة الماضية، لافتا إلى أنّ هناك زيادة في الإصابات بين أفراد الأسر، فلدينا أسر فيها إصابات بين أكثر من شخص، والمطلوب وجود نوع من العزل الجزئي منعا لنقل العدوى للأسرة أو المجتمع، أو التحرك الخارجي في وسائل النقل أو الأماكن الأخرى، ويجب استخدام الكمامة.