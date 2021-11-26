«الأرصاد الجوية» للمواطنين: نمر بتقلبات جوية.. واحذروا تخفيف الملابس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية على الأنحاء كافة، إذ زادت فترات سطوع أشعة الشمس بسبب تأثر مصر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تزامنا مع مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب كتلة هوائية جنوبية شرقية، تعمل على رفع درجة الحرارة، مشيرة إلى انعدام فرص سقوط أمطار حتى يوم الإثنين المقبل.

طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد نهارا

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الطقس خلال ساعات النهار يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون حارا على محافظات جنوب الصعيد مثل الأقصر وأسوان.

وتابعت، أنه مع غروب الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ويكون الطقس مائلا للبرودة على الأنحاء كافة، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس وبخاصة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر: «لا يجب أن ننخدع بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار، لأنه في فترة الليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا، وبالتالي فإن تغيير نوعية الملابس قد يتسبب في إصابتنا ببعض نزلات البرد».

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

وأشارت، إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والإثنين، وبداية من يوم الثلاثاء سيبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على أن يكون ملحوظا بداية من يوم الأربعاء.