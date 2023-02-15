تألق «قادرون وفرقة الفنون الشعبية» على مسرح قصر ثقافة السويس

شهد مسرح قصر ثقافة السويس، تألق كبير لفرقة الأطفال للفنون الشعبية، وفرقة قادرون، التي تضم عددًا من ذوي الهمم، وقدموا العديد من الفقرات التي نالت إعجاب الحضور من الجماهير.

تعبير حركي ورقصات

حيث أقيم حفل فني كبير لفرقة الفنون الشعبية للأطفال وقدم من خلاله المشاركون من أطفال السويس العديد من الفقرات المتميزة، منها رقصات «خريطة مصر وعدى القنال وتنورة المولوية و يابيوت السويس»، وهذه الفقرات تم تقديمها مع تعبير حركي ورقصات من تصميم الفنان إبراهيم غريب مدربة الفرقة هدى أحمد.

وفى ذات السياق قدمت فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة (قادرون للفنون الشعبية)، عرض فني متميز حيث عرضوا فقرات من رقصات عاشق سواد الليل، وغنى ياسمسمية ونوح الحمام تحت إشراف المدرب محمد عبد الدايم.

نشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة برعاية الدكتور نيفين الكيلاني بنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية بكافة الأقاليم الثقافية، وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة و إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة