«سينما الشعب» يواصل فعالياته بعرض «تسليم أهالي» في قصر ثقافة السويس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع «سينما الشعب»، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء من خلال عرض فيلم «تسليم أهالي» للنجمة دنيا سمير غانم.

عرض «تسليم أهالي» في السويس

واستقبلت ثقافة السويس جمهور سينما الشعب على أنغام السمسمية، بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية، أعقبه تقديم عرض فيلم «تسليم أهالي»، في أول عرض له وهو فيلم كوميدي مصري من إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة ومحمد أوتاكا.

وقررت وزيرة الثقافة تخفيض أسعار تذاكر حفلتي «تسليم أهالي»، 10 صباحا و1 ظهرا ليكون سعر التذكرة 20 جنيها، يوميا عدا الإجازات الرسمية، على أن تكون قيمتها 40 جنيها في الحفلات الأخرى.

مشروع «سينما الشعب»

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المرحلة الأولى من مشروع «سينما الشعب»، مايو الماضي، في 5 مواقع، «سينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، سينما السادات، بالمنوفية وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وقصر ثقافة قنا، سينما شبين الكوم بالمنوفية».

كما أطلقت على مدار الفترة الماضية المرحلتين التاليتين والتي تشمل 14 موقعًا تابعًا لقصور الثقافة، وعرضت المواقع منذ 30 يونيو الماضي فيلم «كيرة والجن»، تزامنًا مع عرضه في دور العرض السينمائي في مصر والخارج، كما عرضت سينما الشعب فيلمي «بحبك»، و«عمهم».

وتجهز قصور الثقافة خلال الفترة المقبلة المرحلة الرابعة لمشروع سينما الشعب، في «روض الفرج، قصر ثقافة إسماعيلية، دسوق، والسويس، وسينما دمياط الجديدة بورسعيد، والعريش».